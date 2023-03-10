Опрос: 52% жителей Краснодара расскажут начальнику, кто сливает информацию конкурентам

Согласно данным опроса, проведенного с 1 по 9 марта, для каждого второго жителя краевой столицы корпоративная этика превыше всего. Они обязательно доложат руководству о коллеге, который разглашает служебную информацию.

В этом признались 52% респондентов. Свою позицию многие аргументировали нежеланием, чтобы фирма несла убытки. Также они отвечали: «Обязательно сообщу после тщательной проверки полученной информации» и «Стараюсь быть ответственной, честной и справедливой. Не переношу подлость и вранье».

Еще 16% опрошенных заявили, что не имеют привычки лезть не в свое дело, а все тайное становится явным. Потому оставят сведения о сливе информации конкурентам при себе или попросят коллегу самого все рассказать начальству. Каждый третий респондент затрудняется с решением. Они полагают, что лучше прежде поговорить с коллегой, выяснить причину и помочь образумиться.

Среди тех, кто готов сообщить руководителю о сливе информации больше всего людей до 24 лет (65%). Респонденты от 25 до 44 лет заявляли об этом в 47% случаев, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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