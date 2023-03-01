Опрос: только 7% жителей Краснодара согласны дать деньги в долг коллегам

Согласно исследованию, проведенному с 17 по 28 февраля, чаще всего жители Краснодара при необходимости берут кредит в банке. Об этом сообщили 20% опрошенных из числа работающих экономически активных граждан.

С просьбой занять денег до зарплаты к родственникам обратятся 17% опрошенных. Еще 5% берут в долг у друзей, 2% — у коллег. К работодателю готов обратиться 1% респондентов. О том, что никогда не берет деньги в долг, сообщил 51% опрошенных.

Дать взаймы краснодарцы готовы родственникам (25% респондентов) и друзьям (20%). Одолжить денег коллегам согласны 7% опрошенных. Никому не дают в долг 39% респондентов.

Люди моложе 34 лет чаще одалживают деньги у родственников (13%), а дают взаймы чаще друзьям (30%). Граждане старше 45 лет охотнее берут кредиты в банках. Таких 23% опрошенных. Дать в долг готовы родственникам (26%). Одолжить до зарплаты коллегам чаще соглашаются мужчины, чем женщины (10 и 4% соответственно), сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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