Опрос: деньги на «черный день» откладывает каждый третий житель Краснодара
Согласно исследованию, проведенному с 13 по 22 февраля, накопления на случай потери всех источников дохода делают 34% опрошенных жителей Краснодара.
На отпуск копит каждый пятый житель краевой столицы — 19%. Еще 16% сообщили, что откладывают деньги на покупку недвижимости. Накопления на будущее детей делают 14%, на создание пассивных источников дохода — 12%. О жизни после выхода на пенсию задумываются 11% респондентов и копят именно на нее.
Также опрошенные говорили о планах на ремонт (10%), лечении, покупке машины, образовании (по 5% опрошенных). На дорогие вещи копят 4% и на открытие собственного бизнеса — 3%.
О том, что создают «финансовую подушку» без определенных планов, заявил каждый десятый респондент. Отмечается, что чаще всего на «черный день», как и без определенной цели, копят женщины. Мужчины предпочитают инвестировать, копить на автомобили или откладывать на свое образование.
Каждый третий житель Краснодара (32%) откладывает от 10% до четверти своих доходов. Менее 10% — 29% респондентов. От четверти до трети заработанного откладывают 11% опрошенных. Еще 9% откладывают от трети до половины доходов. О том, что удается откладывать больше половины доходов, заявили 4% опрошенных, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.
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