Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Опрос: деньги на «черный день» откладывает каждый третий житель Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-dengi-na-chernyj-den-otkladyvaet-kazhdyj-tretij-zhitel-krasnodara
Опрос: деньги на «черный день» откладывает каждый третий житель Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Согласно исследованию, проведенному с 13 по 22 февраля, накопления на случай потери всех источников дохода делают 34% опрошенных жителей Краснодара.

На отпуск копит каждый пятый житель краевой столицы — 19%. Еще 16% сообщили, что откладывают деньги на покупку недвижимости. Накопления на будущее детей делают 14%, на создание пассивных источников дохода — 12%. О жизни после выхода на пенсию задумываются 11% респондентов и копят именно на нее.

Также опрошенные говорили о планах на ремонт (10%), лечении, покупке машины, образовании (по 5% опрошенных). На дорогие вещи копят 4% и на открытие собственного бизнеса — 3%.

О том, что создают «финансовую подушку» без  определенных планов, заявил каждый десятый респондент. Отмечается, что чаще всего на «черный день», как и без определенной цели, копят женщины. Мужчины предпочитают инвестировать, копить на автомобили или откладывать на свое образование.

Каждый третий житель Краснодара (32%) откладывает от 10% до четверти своих доходов. Менее 10% — 29% респондентов. От четверти до трети заработанного откладывают 11% опрошенных. Еще 9% откладывают от трети до половины доходов. О том, что удается откладывать больше половины доходов, заявили 4% опрошенных, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: 40% жителей Кубани стали больше уставать на работе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты
Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
  3. От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах
  4. СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
  5. В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
  6. В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер
Прямой эфир
Мы в соцсетях