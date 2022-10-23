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Высокая пожароопасность в Краснодарском крае сохранится до 24 октября

Происшествия
23.10.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysokaya-pozharoopasnost-v-krasnodarskom-krae-sohranitsya-do-24-oktyabrya
Высокая пожароопасность в Краснодарском крае сохранится до 24 октября
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По прогнозу специалистов Краснодарского ЦГМС, 23 и 24 октября местами в северо-восточных районах Кубани сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В связи с этим в Краснодарском крае действует предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе:

— Разводить костры только на открытых площадках. При тушении его нужно обязательно засыпать землей или залить водой;

— При нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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