Высокая пожароопасность в Краснодарском крае сохранится до 24 октября

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По прогнозу специалистов Краснодарского ЦГМС, 23 и 24 октября местами в северо-восточных районах Кубани сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В связи с этим в Краснодарском крае действует предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе:

— Разводить костры только на открытых площадках. При тушении его нужно обязательно засыпать землей или залить водой;

— При нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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