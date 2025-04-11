Высокая активность пыльцы березы ожидается на Кубани 13 апреля

По данным сервиса для отслеживания активности пыльцы растений-аллергенов «Яндекс Погода», в воскресенье 13 апреля в большинстве районов Краснодарского края и в республике Адыгее ожидается высокая активность пыльцы березы.

Меньше всего активность березы почувствуют на Черноморском побережье от села Сукко под Анапой до Геленджика. Также низкую активность сервис прогнозирует в городе-курорте Анапе, поселке Супсех, станицах Натухаевской, Нижнебаканской и Эриванской, селе Дивноморское и хуторах Широкая Щель и Джанхот.

Умеренная активность коснется сел Витязево, Прасковеевка и Возрождение, а также части поселений Абинского, Афипского, Крымского районов и Горячего Ключа.

В субботу 12 апреля сервис «Яндекс Карты» прогнозирует низкую активность пыльцы березы на всей территории края.

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