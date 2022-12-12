Вышла на дорогу в темноте: грузовик сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку на Кубани
Происшествия
12.12.2022 12:08
Авария произошла 10 декабря в 18:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск в Крымском районе.
По предварительным данным, 58-летний водитель фуры Volvo с полуприцепом сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. На одежде пенсионерки не было светоотражающих элементов.
В результате ДТП пенсионерка от полученных травм погибла на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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