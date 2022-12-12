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Вышла на дорогу в темноте: грузовик сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyshla-na-dorogu-v-temnote-gruzovik-sbil-nasmert-80-letnyuyu-pensionerku-na-kubani
Вышла на дорогу в темноте: грузовик сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 10 декабря в 18:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск в Крымском районе.

По предварительным данным, 58-летний водитель фуры Volvo с полуприцепом сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. На одежде пенсионерки не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм погибла на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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