Вышла на дорогу в темноте: грузовик сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку на Кубани

Авария произошла 10 декабря в 18:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск в Крымском районе.

По предварительным данным, 58-летний водитель фуры Volvo с полуприцепом сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. На одежде пенсионерки не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм погибла на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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