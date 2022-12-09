Большегруз, эвакуатор и четыре легковушки столкнулись под Абинском

ДТП с участием шести автомобилей произошло 9 декабря около 14:40 на 89 км трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» на объездной Абинска.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах, снятых из окна проезжающей машины, видны несколько легковых автомобилей в кювете, фура, стоящая на обочине, и машина скорой помощи.

«Произошло столкновение шести транспортных средств — грузового автомобиля МАN, эвакуатора и четырех легковых автомобилей. Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ДПС», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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