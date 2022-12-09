Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Парень на Matiz насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-na-matiz-na-smert-sbil-peshehoda-v-krasnodarskom-krae
Парень на Matiz насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 8 декабря около 23:00 в Тбилисском районе на 8 км автодороги «х. Северин — х. Песчаный — х. Веревкин».

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz допустил наезд на 27-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Всего 8 декабря на дорогах Краснодарского края зафиксировали 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 16 пострадали.

Читайте также: водитель грузовика погиб в смятой кабине под Геленджиком.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
В Сочи предприниматели без разрешения властей снесли архитектурный памятник
В Сочи предприниматели без разрешения властей снесли архитектурный памятник
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Трамвай протаранил иномарку на перекрестке в центре Краснодара
  3. Из-за прорыва водовода подтопило тротуар в Сочи. Видео
  4. Двое подростков разрисовали стены подземного перехода в Краснодаре, их задержали полицейские
  5. Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Новороссийске
  6. Цветы для мамы: 16-летняя девочка украла 140 тыс. рублей у знакомого из интернета в Краснодарском крае
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях