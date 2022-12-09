Парень на Matiz насмерть сбил пешехода в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 8 декабря около 23:00 в Тбилисском районе на 8 км автодороги «х. Северин — х. Песчаный — х. Веревкин».

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz допустил наезд на 27-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Всего 8 декабря на дорогах Краснодарского края зафиксировали 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 16 пострадали.

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