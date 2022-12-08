Водитель грузовика погиб в смятой кабине под Геленджиком
Происшествия
08.12.2022 13:50
ДТП, в котором погиб 45-летний мужчина, произошло 8 декабря в районе 1 тыс. 500 км трассы М-4 «Дон» рядом с поселком Возрождение.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видна смятая кабина фуры и работа спасателей. Автор видео пояснил, что специалисты около часа пытались разрезать кабину, чтобы освободить водителя.
По предварительным данным, водитель фуры Shacman двигался со стороны Архипо- Осиповки в сторону Геленджика. Он превысил скорость и на левом закруглении дороги не справился с управлением. Большегруз вылетел в кювет и опрокинулся.
Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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