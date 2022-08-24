Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» на Youtube. Видео длится практически три минуты, создатели показали несколько новых сцен.
Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года, первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Первые два выпустят сразу, остальные будут выходить раз в неделю.
События «Колец Власти» разворачиваются за многие тысячелетия до «Хоббита» и «Властелина колец». Действие будет происходить во Вторую эпоху легендариума Дж. Р. Р. Толкина. Охватят все главные события эпохи: ковку Колец власти, восхождение Саурона, историю Нуменора, последний союз эльфов и людей. При этом некоторые персонажи и сюжетные линии отсутствуют у Толкина, они являются выдумкой шоураннеров и сценаристов.
В первом сезоне основные роли сыграли Морфидд Кларк, София Номвете, Исмаэль Крус Кордова, Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Оуайн Артур, Ленни Генри, Синтия Аддай-Робинсон и Макс Болдри.
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