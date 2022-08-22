В России показали первую серию одного из самых ожидаемых сериалов «Дом дракона»
Культура
22.08.2022 12:09
В первом сезоне приквела «Игры престолов» сняли 10 серий. Эпизоды будут выходить каждый понедельник с 22 августа по 24 октября. В России «Дом драконов» показывает онлайн-кинотеатр «Амедиатека».
Сериал стартовал в России после официальной премьеры на HBO.
«Дом дракона» расскажет о борьбе за трон членов семьи Таргариенов, произошедшую за 200 лет до начала событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и Мэтт Смит.
Основой сценария стал первый том книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», а также летописи о завоевании Вестероса Таргариенами и их правлении. Сюжет приквела связан с книгой «Восхождение Дракона», которая выйдет осенью.
Сериал официально еще не продлили, но уже появилась информация, что создатели взялись за производство второго сезона.
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