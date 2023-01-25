Вышел из-за стоящего автобуса: иномарка сбила 8-летнего мальчика в Горячем Ключе
Происшествия
25.01.2023 11:54
ДТП произошло 24 января около 18:00 на улице Энгельса.
По предварительным данным, 42-летняя женщина на автомобиле Citroen сбила 8-летнего мальчика. Он вышел на проезжую часть из-за стоящего автобуса и переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
На верхней одежде пешехода не было световозвращающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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