Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Вышел из-за стоящего автобуса: иномарка сбила 8-летнего мальчика в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyshel-iz-za-stoyashhego-avtobusa-inomarka-sbila-8-letnego-malchika-v-goryachem-klyuche
Вышел из-за стоящего автобуса: иномарка сбила 8-летнего мальчика в Горячем Ключе
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 24 января около 18:00 на улице Энгельса.

По предварительным данным, 42-летняя женщина на автомобиле Citroen сбила 8-летнего мальчика. Он вышел на проезжую часть из-за стоящего автобуса и переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

На верхней одежде пешехода не было световозвращающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: грузовик смял иномарку в Динском районе, пострадали водитель и 6-летняя пассажирка.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  2. В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. На Кубани будут судить телефонного террориста, который «заминировал» здание полиции
  5. Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Прямой эфир
Мы в соцсетях