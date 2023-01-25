Грузовик смял иномарку в Динском районе, пострадали водитель и 6-летняя пассажирка
Происшествия
25.01.2023 09:00
ДТП произошло 24 января в 20:00 на трассе М-4 «Дон» в Динском районе. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах виден перевернутый грузовик, смявший дорожное ограждение. Очевидцы сообщили также о разбитой иномарке Kia, стоявшей на обочине. По их словам, авария собрала серьезную пробку, по дороге было разлито топливо.
По предварительным данным, грузовик Volvo, перевозивший сельхозтехнику, двигался в сторону Кореновска. Он врезался в стоящую на обочине Kia Rio.
В результате аварии пострадали водитель и 6-летняя пассажирка легковушки. Девочку госпитализировали с сотрясением мозга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
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