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Грузовик смял иномарку в Динском районе, пострадали водитель и 6-летняя пассажирка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-smyal-inomarku-v-dinskom-rajone-postradali-voditel-i-6-letnyaya-passazhirka
Грузовик смял иномарку в Динском районе, пострадали водитель и 6-летняя пассажирка
Фото t.me/krddtp1

ДТП произошло 24 января в 20:00 на трассе М-4 «Дон» в Динском районе. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден перевернутый грузовик, смявший дорожное ограждение. Очевидцы сообщили также о разбитой иномарке Kia, стоявшей на обочине. По их словам, авария собрала серьезную пробку, по дороге было разлито топливо.

По предварительным данным, грузовик Volvo, перевозивший сельхозтехнику, двигался в сторону Кореновска. Он врезался в стоящую на обочине Kia Rio.

В результате аварии пострадали водитель и 6-летняя пассажирка легковушки. Девочку госпитализировали с сотрясением мозга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель иномарки погиб, опрокинувшись на трассе в Староминском районе.

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