Водитель иномарки погиб, опрокинувшись на трассе в Староминском районе

Смертельное ДТП произошло 23 января около 16:00 на автодороге Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai во время движения не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался в больнице от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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