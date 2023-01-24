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Водитель иномарки погиб, опрокинувшись на трассе в Староминском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-pogib-oprokinuvshis-na-trasse-v-starominskom-rajone
Водитель иномарки погиб, опрокинувшись на трассе в Староминском районе
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 23 января около 16:00 на автодороге Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai во время движения не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался в больнице от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пожилой водитель Lada погиб в ДТП с грузовым поездом в Кореновском районе. Смертельная авария произошла вечером 20 января в хуторе Казачьем на ж/д путях.

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