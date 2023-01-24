Водитель иномарки погиб, опрокинувшись на трассе в Староминском районе
Происшествия
24.01.2023 12:37
Смертельное ДТП произошло 23 января около 16:00 на автодороге Краснодар — Ейск.
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai во время движения не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель скончался в больнице от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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