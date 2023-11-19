Вышедший из порта Темрюк сухогруз подал сигнал бедствия у берегов Турции

Инцидент произошел у порта Эрегли в Турции с турецким сухогрузом Kafkametler, который вышел из порта Темрюк Краснодарского края и направлялся в турецкий порт Алиага.

По данным департамента по морским вопросам Минтранса Турции, при подходе к порту капитан корабля подал сигнал о том, что судно сносит к военному волнорезу. Связь с сухогрузом, в том числе и визуальную, потеряли. Пока ее возобновить не удалось.

На борту сухогруза находятся 12 моряков. В турецком морском ведомстве отметили, что начать поисково-спасательную операцию из-за сильного шторма в настоящее время не представляется возможным.

Еще один сухогруз под флагом Панамы сел на мель возле порта Эрегли. Шторм разломил судно на две части. На борту находились 13 моряков. Всех членов команды эвакуировали на берег.

Над Турцией бушует шторм. Оранжевый код опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других городах страну, сообщает ТАСС.

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