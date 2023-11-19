Сильный шторм накрыл Крым и оставил без света жителей Керчи и Ялты

В ночь 19 ноября в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с.

В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. В Ялте в реках поднялся уровень воды, подтопило несколько подвалов в многоквартирных домов. В Гурзуфе сошел сель. Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в нескольких населенных пунктах. Специалисты «Крымэнерго» приступили к ликвидации аварий.

Без электроэнергии остались более половины жителей города Саки. В Черноморском районе Крыма без света и воды остались жители поселка Черноморское. Здесь из-за обрыва ЛЭП остановилась работы скважины, сообщает РИА «Новости».

Несколько микрорайонов Керчи в Крыму 19 ноября оказались частично обесточена из-за сильного ветра. По словам мэра Керчи Святослава Брусакова, в городе создан штаб для устранения последствий шквального ветра.

«Керченский РЭС устраняет аварийные повреждения на электросетях. Некоторые микрорайоны обесточены. Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства устраняет аварии на своих трубопроводах. Котельные и теплопункты работают в штатном режиме», — написал глава города в своем Telegram.

Мэр Керчи также сообщил о том, что особых подтоплений по городу нет, но в ЕДДС города поступило большое количество обращений от жителей, в основном они касались поваленных деревьев. На данный момент в городе упали около 20 деревьев. В работах по устранению непогоды задействовали все службы города. В первую очередь будут освобождать от поваленных деревьев дороги, а также восстанавливать подачу электроэнергии в дома.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Крым объявило на 18 и 19 ноября штормовое предупреждение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по сильным дождям на Кубани продлили до 21 ноября. По прогнозу синоптиков, 19 и 20 ноября на Кубани снова ожидаются сильные дожди с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В некоторых районах ветер усилится до 26-29 м/с.