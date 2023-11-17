Штормовое предупреждение по сильным дождям на Кубани продлили до 21 ноября

Погода в Краснодарском крае резко ухудшилась с 16 ноября. По всему региону прошли ливни, которые привели к подтоплениям в некоторых городах и районах.

По прогнозу синоптиков, 19 и 20 ноября на Кубани снова ожидаются сильные дожди с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В некоторых районах ветер усилится до 26-29 м/с.

Выпадение осадков приведет к поднятию уровней воды в горных реках Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского, Апшеронского, Северского, Мостовского, Абинского и Лабинского районов. Местами вода в реках превысит неблагоприятные отметки.

В связи с прогнозируемой непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона призвали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 101 и 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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