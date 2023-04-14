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Высадку более 20 тыс. саженцев начали на косе Долгой в Ейском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysadku-bolee-20-tys-sazhentsev-nachali-na-kose-dolgoj-v-ejskom-rajone
Видео канала «Кубань 24»

Там восстанавливают лес после сильного наводнения в 2014 году. Планируется высадить крымскую сосну и другие виды деревьев.

Участок площадью 9 га полностью очистили под высадку сосны. Почва стала мягкой и рыхлой. Сосне крымской подходит даже каменистая почва, но саженцу нужно прижиться, поэтому работники стараются создать идеальные условия.

«Почва здесь, в станице Должанской, бедная — песок да ракушка. Поэтому в каждую лунку добавят чернозем, а после дождя подсыпят еще слой плодородной земли», ― рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Выросшая в Должанской Марина Чернобокова, как и местные жители, помнит тот самый смешанный лес ― редкий оазис в степной, а тем более в прибрежной зоне Приазовья. Его посадили еще в 70-х годах прошлого столетия.

«В нашем детстве здесь был шикарный лес, шикарные деревья были.  Мы ходили даже с палатками, с ночевкой сюда ― шашлыки, все дела», ― делится работница подрядной организации Марина Чернобокова.

Жизнь леса закончилась, когда пришло наводнение в 2014 году. Морская вода затопила косу Долгую, тогда пострадали и дома местных жителей. Людей пришлось эвакуировать из зоны подтопления. Пляжи размыло, а лес погиб. Рабочие убирали засохшие стволы в ноябре 2016 года.

После подтопления началось восстановление леса. Но некоторые участки все равно остались засохшими. Хорошо прижились только более поздние насаждения. Например, тополя, которые растут здесь с 2021 года. Их держат в сохранности, междурядья пропалывают. У деревьев уже появляется пышная крона. Молодые ясени тоже оживают после зимы. Главное для них пережить набеги зайцев.

«Зайцы грызут, но уже крупное не грызут, а вот мелкие саженцы ― ясень садили, выгрызают все. Чуть-чуть крупнее растение ― белим, если мелкое и тонкое не белим, потому что можем попалить почку», ― сообщает руководитель подрядной организации Сергей Федоренко.

По данным минприроды Краснодарского края, на косе Долгой было около 300 га погибшего леса. Восстановили уже 38 га.

«Работы проводятся в рамках тех вопросов, которые связаны с лесовосстановлением компенсационным, самими арендаторами. В последующем мероприятия по уходу за лесными культурами до периода полной приживаемости осуществляются точно так же самими арендаторами», ― отмечает первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов.

Кроме крымской сосны и тополя на косе Долгой будут расти береза повислая, лох, который по-другому называют русской оливой, и кустарник аморфа.

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Автор:

Мария Николаева

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