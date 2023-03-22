Кондратьев поручил усилить патрулирование лесов в пожароопасный период

Обеспечение пожарной безопасности в регионе обсудили на заседании краевой комиссии, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в прошлом году в крае число лесных пожаров уменьшилось на 30%, а площадь сократилась в 12 раз.

«Важно сохранить такую положительную динамику. Впереди сезон отпусков, с каждым днем край принимает все больше гостей, к тому же мы открываем новые туристические маршруты. С улучшением погоды люди пойдут на пикники, поэтому необходимо усилить патрулирование популярных мест отдыха на природе, чтобы максимально предупредить возможные возгорания в лесах», — отметил глава региона.

По словам и.о. министра природных ресурсов края Сергея Еремина, к борьбе с лесными пожарами в регионе подготовили около 3,5 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц оборудования и техники. В крае провели тактико-специальные учения, проверили все станции краевого лесопожарного центра. Подготовлены 42 маршрута патрулирования и 29 дополнительных маршрутов в популярных у туристов местах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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