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Пять новых автомобилей поступили в автопарк лесопожарного центра Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-novyh-avtomobilej-postupili-v-avtopark-lesopozharnogo-tsentra-krasnodarskogo-kraya
Пять новых автомобилей поступили в автопарк лесопожарного центра Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полноприводные грузовые автомобили «Земляк» с бортовой платформой закупили в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Техника предназначена для перевозки людей и грузов по бездорожью и сложному рельефу. Они смогут быстрее прибывать к местам лесных пожаров. На закупку направили более 21 млн рублей.

Вице-губернатор Роман Лузинов отметил, что необходимо максимально усилить контроль за пожарной безопасностью в лесах, а также увеличить число патрульных выездов и продолжить объяснять местным жителям правила поведения в лесах. По его словам, своевременное выполнение всего комплекса мероприятий по сохранению лесных территорий.

Всего с 2019 года на Кубани закупили 77 единиц лесопожарной техники и 255 единиц оборудования. С 1 марта в регионе на землях лесного фонда действует пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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