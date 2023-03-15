Пять новых автомобилей поступили в автопарк лесопожарного центра Краснодарского края
Полноприводные грузовые автомобили «Земляк» с бортовой платформой закупили в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
Техника предназначена для перевозки людей и грузов по бездорожью и сложному рельефу. Они смогут быстрее прибывать к местам лесных пожаров. На закупку направили более 21 млн рублей.
Вице-губернатор Роман Лузинов отметил, что необходимо максимально усилить контроль за пожарной безопасностью в лесах, а также увеличить число патрульных выездов и продолжить объяснять местным жителям правила поведения в лесах. По его словам, своевременное выполнение всего комплекса мероприятий по сохранению лесных территорий.
Всего с 2019 года на Кубани закупили 77 единиц лесопожарной техники и 255 единиц оборудования. С 1 марта в регионе на землях лесного фонда действует пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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