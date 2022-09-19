Выручка в кинотеатрах Краснодарского края в 2022 году сократилась в два раза

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Кассовые сборы от платных показов фильмов в период с 1 февраля по 18 сентября 2022 года составили 535,2 млн рублей. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным на 19 сентября 2022 года, наибольшую выручку региональным кинотеатрам принесли следующие фильмы: «Три тысячи лет желаний» — 13 тыс. рублей. Картину посмотрели 33 зрителя. «Джиперс Криперс «Возрожденный» — 7,5 тыс. рублей — 26 зрителей. «После. Долго и Счастливо» — 6,2 тыс. рублей — 22 зрителя, сообщает «РБК Краснодар».

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов, сейчас, чтобы удержать аудиторию, прокатчик занимается трансляцией спортивных мероприятий. Например, кинотеатры показывают онлайн чемпионат России по футболу и бои без правил.

«Люди до сих пор думают, что кинотеатры закрыты. Либо не открылись после пандемии, либо закрылись из-за санкций. Нет, залы работают и готовы принимать гостей», — заключил Андрей Попов.

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