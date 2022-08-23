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Компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате

Культура
23.08.2022 08:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-imax-zapretila-pokaz-rossijskih-filmov-v-svoem-formate
Компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате
Фото sbsmegamall.ru

Об этом сообщил гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Корпорация IMAX покинула российский рынок в июне. Оборудование юридически принадлежит кинотеатрам и технически проектор позволяет показать любой фильм, но IMAX запретил показ российского кино в своем формате.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — сказал Васясин.

Он полагает, что IMAX, «будучи трезвыми бизнесменами» вернутся при первой же возможности. Но он также отметил, что в этом случае условия сотрудничества будут пересмотрены, чтобы не было возможности одностороннего ухода. Если же компания до конца года не вернется и не разрешит показ фильмов в своем формате, ей грозят суды.

«Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — цитирует гендиректора киносети РБК.

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