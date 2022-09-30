Выручка предприятий потребсферы Краснодарского края за 8 месяцев составила 3,2 трлн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выручка по всем отраслям за восемь месяцев 2022 года выросла на 17,5%.

Наибольший прирост доходов предприятий отмечался в феврале и апреле. Он увеличился на 25,2% и 21,1% соответственно. Пик прибыли у объектов торговли, общепита и бытовых услуг пришелся на март и август. В эти месяцы они заработали 433,3 млрд рублей и 463 млрд рублей, сообщили в краевом департаменте потребсферы.

Доходы оптовой торговли составили 1,7 трлн рублей, превысив показатели прошлого года на 23%. Выручка розницы выросла на 11,3% — это 1,4 трлн рублей. Предприятий общепита на 13,1% — 61,6 млрд рублей, бытовых услуг на 18,8% — 67,1 млрд рублей.

В региональный бюджет от предприятий потребсферы поступило 40,4 млрд рублей налогов. Это на 5,4 млрд рублей больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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