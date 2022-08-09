В Краснодарском крае оборот предприятий потребсферы с начала года вырос на 19,5%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В региональном департаменте потребительской сферы сообщили, что оборот предприятий превысил показатели других субъектов ЮФО. Общий объем выручки — 2,3 трлн рублей.

«Наиболее быстрые темпы у продовольственной торговли: за первые 6 месяцев 2022 года обороты увеличились в действующих ценах на 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 460 млрд рублей. Непродовольственные предприятия нарастили показатели на 6,5% — до 497 млрд рублей», — сообщил глава краевого ведомства Роман Куринный.

В консолидированный бюджет Кубани от предприятий потребсферы поступило 28,4 млрд рублей налогов. Это на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

Доходы оптовой торговли превысили прошлогодний показатель более чем на 27% и составили 1,2 трлн рублей. Наибольший вклад внесли Краснодар, Новороссийск и Темрюкский район.

У объектов розничной торговли выручка увеличилась до 1 трлн рублей — на 11,4%. Преимущественный вклад от Краснодара, Сочи, и Новороссийска.

Оборот сферы бытовых услуг увеличился до 48,6 млрд рублей, общественного питания — до 40,4 млрд рублей. Рост показали практически все виды услуг.

В отрасли отметили увеличение среднемесячной зарплаты на крупных и средних предприятиях на 14,5% — 42,2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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