Кондратьев: с начала 2022 года в бюджет Краснодарского края поступило 227,3 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Основную долю поступивших в бюджет средств направят на социальные цели. У региона достаточно ресурсов, чтобы выполнить все финансовые обязательства и повысить качество жизни, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«За 7 месяцев этого года в консолидированный бюджет края поступило 227,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. В сравнении с тем же периодом прошлого года динамика более 115%», — рассказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что в непростых условиях, связанных с экономическими санкциями, властям края удалось не только сохранить стабильность экономики, но и обеспечить ее устойчивое развитие.

Объем налоговых поступлений в региональный бюджет за первые 7 месяцев составил 209 млрд рублей: 57,8 млрд рублей — по налогу на прибыль организаций, 64,4 млрд рублей — по налогу на доходы физлиц и 27,7 млрд рублей по упрощенной системе налогообложения.

Власти региона каждую неделю ведут оперативный мониторинг поступления доходов в бюджет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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