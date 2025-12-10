Выручка ИТ-компаний Краснодарского края выросла почти в четыре раза за пять лет

В регионе развернута обширная инфраструктура содействия бизнесу, реализован комплекс федеральных и региональных мер поддержки.

Сегодня в крае в сфере информационных технологий функционируют больше 2 тыс. организаций, в которых работают более 18,5 тыс. человек. Этот показатель вырос практически вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель на встрече с ИТ-сообществом края.

Он отметил, что Кубань — один из регионов-лидеров по темпам цифровой трансформации, однако развитие реального сектора экономики невозможно без инноваций.

«Уверен, что объединение усилий государства, бизнеса и научного сообщества позволит нам достичь самых амбициозных целей и вывести цифровизацию всех отраслей экономики Кубани на новый уровень», – подчеркнул Руппель.

На встрече с заместителем главы региона одним из ключевых вопросов стали меры государственной поддержки ИТ-отрасли. По словам и. о. руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, продукция кубанских разработчиков востребована на рынке.

«За пять лет выручка выросла почти в четыре раза. Так, рост налоговых поступлений от сферы информатизации и связи за 2020-2024 годы составил 60 %, а объем инвестиций увеличился в 1,2 раза», — отметил Завальный.

Для подготовки квалифицированных кадров в регионе реализуют совместные проекты с вузами. В 2026 году Центр искусственного интеллекта КубГУ примет порядка 160 студентов. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института математики, механики и информатики Кубанского государственного университета Артем Еремин.

С 2025 года на Кубани действует новая кадровая мера поддержки аккредитованных предприятий ИТ-сферы. Организации могут получить субсидии на возмещение половины НДФЛ за своих сотрудников. Выделенные средства можно использовать как на поощрение работников и улучшение условий труда, так и на общее развитие компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

