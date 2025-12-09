На Кубани подготовят дополнительные меры поддержки легкой промышленности

Перспективы развития предприятий легкой промышленности в Краснодарском крае обсудили на заседании рабочей группы, которое провел заместитель губернатора Александр Руппель.

Во встрече приняли участие и. о. министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько, председатель комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Законодательного собрания региона Владимир Лыбанев, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Огурцов, руководители институтов поддержки, ведущих отраслевых предприятий Кубани.

«Легкая промышленность региона показывает рост объемов производства и отгрузки в течение последних трех лет. За 10 месяцев этого года показатели выросли в среднем на 20%. На 0,3% увеличилась и доля легпрома в общем объеме производства индустриальных отраслей промышленности. Знаю, что сегодня швейным и ткацким фабрикам сложно пополнять оборотные средства в связи с высокой процентной ставкой. Кроме того, растет экспансия товаров народного потребления из дружественных стран. В этих условиях нам важно понять, как сохранить для отрасли вектор развития», — отметил Руппель.

По словам Хмелько, в крае производство в отраслях легкой промышленности открыли более 1,1 тыс. предприятий. Основные объемы взяли на себя более 100 фабрик. С 2023 года на их развитие направили около 418,5 млн рублей субсидий. Средства выделили в рамках госпрограммы, а также в виде льготных займов и грантов Фонда развития промышленности региона. Для швейных, ткацких и кожевенных фабрик действует шесть направлений субсидирования. Есть продвижение на федеральных и международных выставках.

Руководители отраслевых предприятий обеспокоены падением спроса среди покупателей на качественную отечественную продукцию в нынешних экономических условиях. Стало тяжело конкурировать с импортными марками дружественных стран, в том числе на маркетплейсах. Это связано с тем, что торговые площадки часто предоставляют зарубежным брендам льготные условия. Производители предложили повысить конкурентоспособность кубанских предприятий легпрома, снизив налоговую нагрузку. Такой опыт уже есть в других регионах страны.

«С уходом с рынка импортных брендов для легкой промышленности открылось множество свободных ниш. Важно использовать эти возможности, в том числе в части участия в государственных и муниципальных закупках», — отметил Руппель.

Он подчеркнул, что власти края готовы разработать и внедрить дополнительные механизмы развития отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

