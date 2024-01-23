Выручка добывающих предприятий Кубани за 5 лет сократилась на 14,7 млрд рублей

Такую информацию предоставили в Краснодарстате. Специалисты высоко оценивают потенциал Краснодарского края в добыче полезных ископаемых.

В ушедшем году на Кубани больше всего добыли: природного газа — 1 тыс. кубометров, гипса — 1,1 млн т. и мрамора — 874,9 тыс. т.

Однако по итогам 2023 года выручка добывающих предприятий в Краснодарском крае составила 37,7 млрд рублей. За последние 5 лет этот показатель в регионе сократился на 38% — в 2018 году он был на уровне 52,4 млрд рублей.

По мнению экспертов, развитие добывающей отрасли в регионе тормозит дефицит кадров для выполнения геологических работ, а также отсутствие программы по воспроизводству минерально-сырьевой базы, сообщает «РБК Краснодар».

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