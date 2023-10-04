ФАС завела дело на цементные заводы Новороссийска из-за резкого роста цен

Специалисты заметили, что с начала текущего стремительно выросли цены на продукцию компаний «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод». Оба предприятия расположены в Новороссийске и входят в группу «Газметаллпроект».

Оба цементных завода доминируют на рынке строительных материалов на юге России. В результате анализа ряда показателей выяснилось, что установленные производителями цены в первые 6 месяцев 2023 года заметно превысили себестоимость — сумму расходов и прибыли для производства и продажи цемента.

Если вину «Новоросцемента» и «Верхнебаканского цементного завода» установят, то компаниям назначат оборотный штраф, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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