ФАС завела дело на Ильский НПЗ и «Славянск ЭКО» за соглашения по продаже топлива

Федеральная антимонопольная служба провела первичный анализ на рынке нефтепродуктов страны. В некоторых регионах выявили нарушения закона о защите конкуренции.

Так, на ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ им. А.А. Шамара) и ООО «Славянск ЭКО» возбудили дело за заключения антиконкурентных соглашений.

Кроме того, нарушения закона выявили в Ростовской области (ООО «Газпромнефть-региональные продажи»), Ставропольском крае (ООО «Реалграмм» и «Гудвил-А») и Белгородской области (АО «Осколнефтеснаб»). Эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной стоимости. В Дагестане завели дело на Ассоциацию владельцев АЗС за незаконную координацию деятельности, сообщает пресс-служба ФАС России.

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