Путин призвал правительство разобраться с розничными ценами на топливо

Президент России обсудил ситуацию с ценами на бензин и дизельное топливо в РФ с членами правительства на совещании.

Путин сказал, что причины повышения стоимости топлива известны. Из-за роста цен на нефть профильные компании хотят получить максимальную прибыль, поэтому отправляют продукцию на экспорт. По его словам, подобная ситуация в стране происходит уже не в первый раз.

Глава государства отметил, что в сентябре цена на 1 литр бензина Аи-92 выросла на 8 рублей. С 21 сентября в РФ ввели запрет на экспорт топлива. На бирже стоимость бензина снизилась, однако его розничная цена продолжает увеличиваться.

«Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях потребителя мало интересует», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что российскому потребителю важен результат от принятых мер для снижения цен на бензин и дизель. Путин призвал кабмин оперативней реагировать на ситуацию со стоимостью топлива и плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы они осознавали свою ответственность, сообщает радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 21 сентября ограничили экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Ожидается, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.