Детство в гараже: 5-летнюю девочку-маугли из Краснодара отчим ради выплат пытается забрать у тети

СУ СК России по Краснодарскому краю организовало проверку в связи с публикациями в СМИ о нарушении прав ребенка.

Первая информация о девочке появилась на федеральном канале. Там рассказали, что мать 5-летней девочки умерла, после чего ребенок остался с ее сожителем. Мужчина не является биологическим отцом, ведет аморальный образ жизни. С девочкой они жили в гараже.

Ребенка из непригодных для проживания условий забрала родная тетя. Отчима это не устроило, поэтому он подал в суд иск об определении места жительства девочки с ним. Родственники несовершеннолетней считают, что мужчина сделал это ради соответствующих выплат на ребенка.

Проводится процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении, а также проделанной работе по восстановлению прав и законных интересов ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.

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