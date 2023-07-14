В Краснодаре суд присяжных признал мужчину виновным в убийстве 6-летнего пасынка

Присяжные 14 июля огласили вердикт о виновности 37-летнего жителя Тимашевска, который пытался выдать убийство ребенка за несчастный случай.

По данным следствия, мужчина вместе с супругой, ее 6-леним сыном и их общим годовалым ребенком жил в садовом товариществе «Строитель» в Тимашевске. Вечером 24 ноября 2021 года мужчины был на втором этаже дома вместе с детьми, их мать была на работе. Он толкнул 6-летнего мальчика, из-за этого ребенок начал плакать. Мужчина зажал рукой ему нос и рот и так держал, пока мальчик не потерял сознание. Когда ребенок перестал дышать, мужчина вызвал скорую помощь, самостоятельно повез тело мальчика в больницу и сказал врачам, что тот упал с лестницы и ударился головой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве и истязании ребенка. В ходе следствия установили причастность мужчины к смерти мальчика. Также выяснилось, что он систематически применял к мальчику физическую силу, ставил в угол и запугивал.

Присяжные единогласно признали обвиняемого виновным в истязании и убийстве пасынка. На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановит приговор, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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