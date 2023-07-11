На Кубани суд присяжных признал пенсионера, убившего девочку и оставившего «карту» к ее могиле, виновным

В Краснодаре коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя станицы Ленинградской, признанного виновным в убийстве 8-летней девочки в 2016 году.

По данным следствия, 20 июня 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района пропала 8-летняя девочка. В январе 2020 года на нескольких гаражах поселка появились надписи, указывающие на местонахождение останков. Следователи обнаружили останки ребенка и задержали подозреваемого.

Коллегия присяжных заседателей с учетом исследованных в суде обстоятельств дела и неопровержимых доказательств вины, представленных обвинением, единогласно пришла к выводу, что событие имело место, вина подсудимого доказана в полном объеме, он не заслуживает снисхождения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обсуждение последствий вердикта и вынесение приговора назначено на август.

Как писал интернет-портал «Кубань» 24, в Ленинградском районе в поселке Звезда 20 июня 2016 года пропала восьмилетняя ученица 2 класса. Отчим девочки подвез ее по направлению к дому. Она вышла из автомобиля, но домой так и не пришла. Долгое время местонахождение пропавшей было неизвестно. Возбудили уголовное дело.

В конце января 2020 года в одном из соседних поселков на нескольких гаражах появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. В этот же день следователи выехали проверить информацию и нашли костные останки. Оказалось, что к убийству ребенка причастен 63-летний житель поселка Звезда. Мужчину задержали. По его словам, 20 июня 2016 года девочка несколько раз вбегала во двор его дома и отвлекала от работы. Прогоняя девочку, он ударил ее по голове молотком и убил. После этого погрузил тело в машину, вывез тело в соседний поселок и спрятал в поле. На допросе он сообщил следователю, что сам сделал надписи с подсказкой, где находится тело.

В ноябре 2020 года коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт. После вынесения вердикта пенсионера освободили из-под стражи в зале суда.