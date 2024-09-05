Выращивавших коноплю мужчин задержали в Тихорецком районе

Сотрудники краевого УФСБ и МВД задержали двух местных жителей 42 и 53 лет.

По версии следствия, мужчины вырастили более 3 тыс. кустов конопли в лесополосе, разделяющей поля с подсолнечником. Растения высушивали на деревьях. Также высохшую коноплю нашли дома у одного из подозреваемых. Злоумышленники выращивали растения для личного употребления. Всего изъяли свыше 17 кг наркотических веществ.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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