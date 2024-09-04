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Мигрант из Таджикистана пытался сбыть в Анапе крупную партию героина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/migrant-iz-tadzhikistana-pytalsya-sbyt-v-anape-krupnuyu-partiyu-geroina
Мигрант из Таджикистана пытался сбыть в Анапе крупную партию героина
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Сотрудники отдела наркоконтроля полиции курорта вышли на след 35-летнего мужчины из Средней Азии с крупной партией наркотиков.

Правоохранители провели обыск в доме подозреваемого. Там они обнаружили и изъяли пакет с 42,36 г героина — более 2 тыс. доз. Также нашли расфасованные наркотики — 53 пакетика и 11 свертков, их отдали на экспертизу. Кроме того, в доме было оборудования для фасовки запрещенных веществ.

На территории Анапы уже обнаружили сделанные мужчиной закладки и изъяли. Приезжего заключили под стражу, ранее он уже был судим за разбой. Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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