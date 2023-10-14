Выпускницы Краснодарского летного училища приступили к службе в военной авиации

Впервые в новейшей истории России курс девушек в военное авиационное училище набрали в 2017 году. Они завершили обучение и выпустились из вуза осенью прошлого года.

Командующий Военно-транспортной авиации ВКС России Владимир Бенедиктов сообщил, что девушки-летчицы, окончившие Краснодарское высшее военное авиационное училище им. А.К. Серова, уже приступили к военной службе в авиаполках.

«Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», — рассказал он.

Во время обучения в КВВАУЛ девушки получали специальности в истребительной, штурмовой, дальней и военно-транспортной авиации, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр обороны РФ Сергей Шойгу направил поздравление первым выпускницам КВВАУЛ, в котором говорится, что более половины летчиц завершили обучение с отличием.