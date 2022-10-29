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В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц

Общество
29.10.2022 13:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-aviauchilishhe-imeni-serova-sostoyalsya-pervyj-vypusk-zhenshhin-letchits
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Фото «Кубань 24»

Торжественная церемония состоялась 29 октября в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова.

Выпуск молодых летчиков 29 октября состоялся в нескольких вузах Воздушно-космических сил РФ. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова выпустило более 400 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Дипломы с отличием и золотую медаль получили 11 выпускников, диплом с отличием — 55.

Кроме того, училище впервые выпустило девушек-летчиков, которые поступили на учебу в 2017 году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил поздравление выпускницам, в котором говорится, что более половины летчиц завершили обучение с отличием.

«Быть первыми — большая ответственность. Вы являетесь ориентиром для тех девушек, которые последуют вашему примеру», — цитирует текст поздравления Шойгу ТАСС.

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