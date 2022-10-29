В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Торжественная церемония состоялась 29 октября в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова.
Выпуск молодых летчиков 29 октября состоялся в нескольких вузах Воздушно-космических сил РФ. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова выпустило более 400 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Дипломы с отличием и золотую медаль получили 11 выпускников, диплом с отличием — 55.
Кроме того, училище впервые выпустило девушек-летчиков, которые поступили на учебу в 2017 году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил поздравление выпускницам, в котором говорится, что более половины летчиц завершили обучение с отличием.
«Быть первыми — большая ответственность. Вы являетесь ориентиром для тех девушек, которые последуют вашему примеру», — цитирует текст поздравления Шойгу ТАСС.
Читайте также: в Краснодаре курсантки военного училища впервые поднялись в небо.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодаре в ДТП около «Авроры» погибли 2 человека
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России