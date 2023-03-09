Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Выпускники девятых классов выбрали предметы для сдачи ОГЭ в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vypuskniki-devyatyh-klassov-vybrali-predmety-dlya-sdachi-oge-v-krasnodarskom-krae
Выпускники девятых классов выбрали предметы для сдачи ОГЭ в Краснодарском крае

На Кубани завершили прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации.

Самый популярный предмет по выбору для сдачи экзаменов у девятиклассников — обществознание. Его будут сдавать около 43 тыс. выпускников. Более 35 тыс. школьников выбрали географию.

Растет популярность ОГЭ по информатике и ИКТ, этот экзамен будут сдавать 24,5 тыс. выпускников. Биологию выбрали более 13 тыс. учеников. По сравнению с прошлым годом вырос интерес к физике и химии — 4 тыс. школьников выбрали эти экзамены, а историю и литературу — 1,5 тыс.

В ГИА будут участвовать 69 тыс. девятиклассников Краснодарского края. Досрочный этап сдачи экзаменов стартует 21 апреля и продлится по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Русский язык и математика остаются обязательными экзаменами, еще два — на выбор. Вопросы об организации экзаменов можно задать по телефону горячей линии: +7 (928) 42-42-658, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: обществознание, биология и информатика стали самыми популярными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ на Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
  2. Купаться еще рано: до конца недели в Краснодарском крае будет очень тепло
  3. Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае
  4. На Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части
  5. Экс-форвард «Краснодар» Ари рассказал о планах стать депутатом в России
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях