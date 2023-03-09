Выпускники девятых классов выбрали предметы для сдачи ОГЭ в Краснодарском крае

На Кубани завершили прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации.

Самый популярный предмет по выбору для сдачи экзаменов у девятиклассников — обществознание. Его будут сдавать около 43 тыс. выпускников. Более 35 тыс. школьников выбрали географию.

Растет популярность ОГЭ по информатике и ИКТ, этот экзамен будут сдавать 24,5 тыс. выпускников. Биологию выбрали более 13 тыс. учеников. По сравнению с прошлым годом вырос интерес к физике и химии — 4 тыс. школьников выбрали эти экзамены, а историю и литературу — 1,5 тыс.

В ГИА будут участвовать 69 тыс. девятиклассников Краснодарского края. Досрочный этап сдачи экзаменов стартует 21 апреля и продлится по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля и дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Русский язык и математика остаются обязательными экзаменами, еще два — на выбор. Вопросы об организации экзаменов можно задать по телефону горячей линии: +7 (928) 42-42-658, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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