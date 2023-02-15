Обществознание, биология и информатика стали самыми популярными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ на Кубани

В Краснодарском крае завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ. На единый государственный экзамен зарегистрировались более 26 тыс. человек — выпускники 11-х классов, а также выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей.

По данным Регионального центра обработки информации, самыми популярными предметами по выбору в этом году стали обществознание, биология, информатика и история. По сравнению с прошлым годом, старшеклассников и студентов стали больше интересовать информатика, история, литература и география.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой, обычно участники указывают 3-4 учебных предмета, которые нужны для поступления в вуз.

«Но есть и выпускники, которые планируют сдать большее количество экзаменов. Так, около 1,5 тыс. человек выбрали более пяти предметов. А двое планируют сдавать сразу 10 экзаменов», — рассказала Елена Воробьева.

В 2023 году ЕГЭ пройдет в 3 этапа: с 20 марта по 19 апреля — досрочный, с 26 мая по 1 июля — основной, с 6 по 19 сентября — дополнительный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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