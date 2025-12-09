Выпускникам школы психологов вручили дипломы в КубГМУ

В Кубанском государственном медицинском университете 138 специалистов получили дипломы по программе переподготовки «Педагог-психолог».

Специалисты прошли девятимесячное обучение и теперь смогут работать в школах и других образовательных учреждениях.

«Очень интересный опыт для нас, мы получили много знаний. У нас очень сплоченный коллектив, все наши коллеги — преподаватели», — сказал педагог-психолог Александра Великая.

«Сегодня мы вручаем дипломы о профессиональной переподготовке педагогам. Теперь они смогут работать психологами в школе, возглавлять психологические службы, оказывать всю необходимую психологическую помощь детям, которые находятся в трудных жизненных ситуациях», — отметила директор Института психологии и коммуникации, заведующая кафедрой психологии, педагогики и коммуникации, доцент, кандидат психологических наук, психолог Тамара Гутова.

Программа рассчитана на действующих педагогов с высшим образованием. Из-за высокого спроса вуз продолжит обучение по этому направлению.

«С детьми работать очень сложно. Я искренне горжусь тем, что вы выбрали этот непростой путь. Это даже не работа, а призвание — задача на всю жизнь», — подчеркнула генеральный директор медиахолдинга «Кубань 24» Анна Минькова.

Курс был организован в рамках программы «Приоритет-2030». Уже открыт набор на третий поток, который впервые будет платным. Теперь обучение смогут пройти не только педагоги, но и все желающие с высшим образованием.

