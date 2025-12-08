В Краснодаре в поликлинику № 17 трудоустроили более 50 новых специалистов

Обеспечение медучреждений высококвалифицированными кадрами осуществляют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для привлечения новых специалистов в Краснодарском крае действуют меры финансовой и социальной поддержки, а также программы целевого обучения.

В 2025 году в штат Городской поликлиники № 17 трудоустроилась врач-целевик Гасанова Елена. Этим летом она окончила ординатуру Кубанского государственного медицинского университета по профилю инфекционные болезни.

Стать врачом девушка мечтала с самого детства, а специальность выбрала в период пандемии коронавируса. Теперь молодой специалист работает в поликлинике № 17, которую посещают более 97 тыс. пациентов.

В рамках приемной кампании 2025/26 учебного года министерство здравоохранения Краснодарского края заключило более 650 договоров о целевом обучении. Благодаря чему в будущем штаты пополнятся врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами и другими специалистами, сообщил глава краевого минздрава Евгений Филиппов в Telegram.

