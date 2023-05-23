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Выпускник попытался перерезать горло однокласснице на последнем звонке в Волгоградской области. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vypusknik-popytalsya-pererezat-gorlo-odnoklassnitse-na-poslednem-zvonke-v-volgogradskoj-oblasti-video
Видео t.me/mudak

Инцидент произошел 23 мая во время последнего звонка в школе поселка Иловля.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как один из выпускников со спины попытался ножом перерезать горло своей однокласснице. Девушка закричала, а злоумышленника оттащили одноклассники.

Пострадавшую школьницу с порезом горла доставили в Иловлинскую ЦРБ. Девушке оказали необходимую медицинскую помощь. Ее жизни ничего не угрожает, сообщил глава Иловлинского муниципального района Иван Гель в Telegram.

Причины нападения на школьницу со стороны одноклассника пока неизвестны. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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