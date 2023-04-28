Пьяные хулиганы напали на девушку вечером в Чистяковской роще в Краснодаре

Девушка возвращалась домой поздним вечером и решила сократить путь через Чистяковскую рощу на улице Зиповской. В парке к ней пристали пьяные и агрессивные мужчины.

Девушка испугалась, но на ее счастье мимо проходил охранник. Парень заступился за девушку и прогнал пьяных хулиганов. Он проводит девушку до остановки общественного транспорта и вернулся на рабочий пост.

Скромный охранник не стал никому рассказывать об этом случае. О его поступке стало известно после того, как девушка направила благодарность в его адрес, говорится в Telegram-канале компании «Нева охрана».

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