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Пьяные хулиганы напали на девушку вечером в Чистяковской роще в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanye-huligany-napali-na-devushku-vecherom-v-chistyakovskoj-roshhe-v-krasnodare
Пьяные хулиганы напали на девушку вечером в Чистяковской роще в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Девушка возвращалась домой поздним вечером и решила сократить путь через Чистяковскую рощу на улице Зиповской. В парке к ней пристали пьяные и агрессивные мужчины.

Девушка испугалась, но на ее счастье мимо проходил охранник. Парень заступился за девушку и прогнал пьяных хулиганов. Он проводит девушку до остановки общественного транспорта и вернулся на рабочий пост.

Скромный охранник не стал никому рассказывать об этом случае. О его поступке стало известно после того, как девушка направила благодарность в его адрес, говорится в Telegram-канале компании «Нева охрана».

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