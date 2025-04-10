Выпуск азотных компрессоров ускорят на заводе Динского района по нацпроекту

Речь идет о предприятии «Новая сервисная компания» — дистрибьюторе Краснодарского компрессорного завода, на котором ремонтируют компрессорное оборудование и поставляют запчасти для него. Там в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» повысят производительность.

В качестве пилотного проекта выбрали линии по производству азотных компрессорных станций. Сотрудники предприятия совместно со специалистами Федерального центра компетенций ускорят выпуск этого оборудования, так как главной проблемой была его длительная сборка, тормозящая весь процесс.

Этап производства станций оптимизируют, кроме того, на заводе планируют упорядочить логистику внутри цеха, чтобы сократить потерю времени на перемещения сотрудников. Все это поможет снизить затраты производства и повысит качество работы, сказал эксперт ФЦК Николай Слизов.

«Производство высокотехнологичной промышленной продукции стало одним из важнейших факторов роста индустриального сектора края. Наши предприятия активно наращивают кооперацию с ведущими российскими компаниями, и в этом – залог их устойчивого развития. Успех этих компаний основан на дальновидной стратегии: шаг за шагом, вдумчиво модернизируя процессы, они укрепляют свои позиции», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Он также отметил, что внедрение современных бережливых инструментов необходимо для конкурентоспособности на современном рынке, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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