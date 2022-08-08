Выпущенные в дикую природу леопарды из Сочинского нацпарка начали успешно охотиться
Общество
08.08.2022 10:53
Об этом сообщили ученые, следящие за судьбой животных. Леопарды уже две недели осваиваются в горах Северной Осетии.
За время самостоятельной жизни в природе Лео, Лаура и Хоста прошли более 50 км. Контролировать краснокнижных кошек удается с помощью GPS-ошейников. Так получилось изучить их характеры. Например, Лео больше предпочитает высокогорье и дружелюбно относится к сородичам. А кошки Хоста и Лаура проявляют инициативность, наблюдательность и передвигаются в основном по долинам рек.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минприроды рассказали, как леопарды из сочинского центра обживаются в Алании.
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