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Выпущенные в дикую природу леопарды из Сочинского нацпарка начали успешно охотиться

Общество
08.08.2022 10:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/vypushhennye-v-dikuyu-prirodu-leopardy-iz-sochinskogo-natsparka-nachali-uspeshno-ohotitsya
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили ученые, следящие за судьбой животных. Леопарды уже две недели осваиваются в горах Северной Осетии.

За время самостоятельной жизни в природе Лео, Лаура и Хоста прошли более 50 км. Контролировать краснокнижных кошек удается с помощью GPS-ошейников. Так получилось изучить их характеры. Например, Лео больше предпочитает высокогорье и дружелюбно относится к сородичам. А кошки Хоста и Лаура проявляют инициативность, наблюдательность и передвигаются в основном по долинам рек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минприроды рассказали, как леопарды из сочинского центра обживаются в Алании.

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