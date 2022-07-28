В Минприроды рассказали, как леопарды из сочинского центра обживаются в Алании

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Три переднеазиатских леопарда из Центра восстановления в Сочи, которых выпустили в леса Северной Осетии, разошлись по разным направлениям.

Самец Лео ушел на юг, в сторону границы национального парка «Алания». Он отдалился на 5,5 км от места выпуска. Самка Хоста находится в радиусе 3 км от места выпуска. Вторая самка Лаура ушла на 10 км на северо-восток Турмонского заказника.

Крупную добычу у леопардов пока не зафиксировали. Они часто отдыхают. Все показатели животных после выпуска соответствуют норме поведения, сообщает Telegram-канал Минприроды РФ «Природограм».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 июля в Северной Осетии выпустили в дикую природу трех леопардов из Сочи. Хищникам установили специальные спутниковые ошейники. Местоположение животного определяется один раз в час, координаты передаются по активности.