В Минприроды рассказали, как леопарды из сочинского центра обживаются в Алании
Общество
28.07.2022 16:00
Три переднеазиатских леопарда из Центра восстановления в Сочи, которых выпустили в леса Северной Осетии, разошлись по разным направлениям.
Самец Лео ушел на юг, в сторону границы национального парка «Алания». Он отдалился на 5,5 км от места выпуска. Самка Хоста находится в радиусе 3 км от места выпуска. Вторая самка Лаура ушла на 10 км на северо-восток Турмонского заказника.
Крупную добычу у леопардов пока не зафиксировали. Они часто отдыхают. Все показатели животных после выпуска соответствуют норме поведения, сообщает Telegram-канал Минприроды РФ «Природограм».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 июля в Северной Осетии выпустили в дикую природу трех леопардов из Сочи. Хищникам установили специальные спутниковые ошейники. Местоположение животного определяется один раз в час, координаты передаются по активности.
Популярные новости
- Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- СМИ: H&M планирует продать бизнес в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
ТОП 5 НОВОСТЕЙ