Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Выплаты жильцам поврежденных квартир на Клинической в Краснодаре начнутся в ближайшие дни — до конца недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vyplaty-zhiltsam-povrezhdennyh-kvartir-v-dome-na-ulitse-klinicheskoj-krasnodara-nachnutsya-v-blizhajshie-dni-do-kontsa-nedeli
Выплаты жильцам поврежденных квартир на Клинической в Краснодаре начнутся в ближайшие дни — до конца недели
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специальная комиссия уже завершила обследование квартир, сейчас специалисты формируют список жильцов, которым положены компенсации от 10 до 100 тыс. рублей. Единоразовые выплаты начнутся уже на этой неделе.

Демонтаж в доме временно приостановили из-за штормового предупреждения и периодических дождей. Возобновить работы планируют 30 мая.

«Действует пункт временного размещения. В нем находятся 17 человек. Мы в постоянном контакте с ними. В конце недели проведено собрание с жильцами. Мы проговорили алгоритм взаимодействия. Все проблемные вопросы обсуждаются, мы на них реагируем. Нерешенных вопросов на данный момент нет», — рассказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Дом находится под охраной, по его периметру установлены видеокамеры.

На улице Садовой, 222 для жильцов с 9:00 до 18:00 продолжает работать оперативный штаб. Также работает горячая линия: 8 (861) 254-16-49, 8 (861) 267-96-13.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по законодательству граждане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить компенсацию в размере 10 тыс. рублей в качестве единовременной материальной помощи на каждого пострадавшего человека, а также 50 тыс. рублей — при частичной утрате имущества. При полной утрате имущества пострадавшие получат выплату в размере 100 тыс. рублей.

Статьи
Фундук: в чем польза и для кого опасен этот орех
Фундук: в чем польза и для кого опасен этот орех
Пора к врачу: пять признаков злокачественной родинки
Пора к врачу: пять признаков злокачественной родинки
Ожирение и диабет у детей: диетолог объяснила, почему эти болезни настолько помолодели
Ожирение и диабет у детей: диетолог объяснила, почему эти болезни настолько помолодели
Пять ожидаемых сериалов июня 2023
Пять ожидаемых сериалов июня 2023
Как узнать экологический класс своего автомобиля
Как узнать экологический класс своего автомобиля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях