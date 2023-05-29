Выплаты жильцам поврежденных квартир на Клинической в Краснодаре начнутся в ближайшие дни — до конца недели

Специальная комиссия уже завершила обследование квартир, сейчас специалисты формируют список жильцов, которым положены компенсации от 10 до 100 тыс. рублей. Единоразовые выплаты начнутся уже на этой неделе.

Демонтаж в доме временно приостановили из-за штормового предупреждения и периодических дождей. Возобновить работы планируют 30 мая.

«Действует пункт временного размещения. В нем находятся 17 человек. Мы в постоянном контакте с ними. В конце недели проведено собрание с жильцами. Мы проговорили алгоритм взаимодействия. Все проблемные вопросы обсуждаются, мы на них реагируем. Нерешенных вопросов на данный момент нет», — рассказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Дом находится под охраной, по его периметру установлены видеокамеры.

На улице Садовой, 222 для жильцов с 9:00 до 18:00 продолжает работать оперативный штаб. Также работает горячая линия: 8 (861) 254-16-49, 8 (861) 267-96-13.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по законодательству граждане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить компенсацию в размере 10 тыс. рублей в качестве единовременной материальной помощи на каждого пострадавшего человека, а также 50 тыс. рублей — при частичной утрате имущества. При полной утрате имущества пострадавшие получат выплату в размере 100 тыс. рублей.