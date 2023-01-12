Выплаты в 1 млн рублей по ипотеке предоставили 900 работникам соцсферы Кубани

Об этом в ходе «Прямой линии» 12 января рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во время прямого эфира главе Кубани поступил звонок от Светланы Филипских из Приморско-Ахтарска. Она поблагодарила губернатора за выплату в 1 млн рублей из краевого бюджета на взнос по ипотеке.

«Раньше врачи и учителя могли получить меры поддержки от государства по другим программам. Для социальных работников такая программа появилась впервые. Это уникальная возможность приобрести жилье, работая пусть не на самой престижной должности, но выполняя тоже очень важную и нужную работу. В прошлом году на Новый год мы загадали желание — получить сертификат для приобретения жилья. Теперь наше желание исполнилось, мы купили дом», — сказала Филипских.

Всего за прошлый год эту меру поддержки получили по 300 учителей, врачей и соцработников. Глава Краснодарского края поблагодарил всех работников соцсферы за их труд.

«Вы отдаете себя людям, которые в вас нуждаются. Поверьте, это очень важно. С моей стороны нужно было не сказать вам слова благодарности, а откликнуться на вашу заботу по отношению к другим людям. Программа будет работать до тех пор, пока не будет удовлетворена самая последняя заявка», — сказал Кондратьев.

Субсидию в 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке может получить специалист, проживший на Кубани в течение последних 10 лет и не имеющий собственного жилья. Или если площадь жилья — менее 10 кв. м на одного члена семьи, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на Youtube-канале «Кубань 24».

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