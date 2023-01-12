Кондратьев: в земельных участках нуждаются 40 тыс. многодетных семей Кубани

Во время «Прямой линии» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответил на вопрос о земельных участках для многодетных семей.

По словам губернатора, с прошлого года в Краснодарском крае работает программа получения денежной компенсации вместо земельного участка. Таким образом семья решает жилищный вопрос так же, как и при получении земли.

«В прошлом году мы выделили только 3,5 тыс. участков. При этом нуждаются в участках около 40 тыс. семей. Столько земли в муниципалитетах физически нет. Поэтому мы ввели компенсацию по 300 тыс. рублей, потом еще будет индексация. Если у нас нет возможности предоставить участок, семьи могут взять деньги. Эти средства они могут направить на ипотеку и иные способы решения жилищных проблем в семье. Сейчас эта программа хорошо реализуется, достаточно большой процент многодетных семей берет денежную компенсацию. Важно, чтобы был алгоритм, который решает проблему, и этот алгоритм работает», — сказал Кондратьев.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;

с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram;

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

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